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Росія відповіла Німеччині на заборону пропагандистського RT: забороняє роботу Deutsche Welle

Четвер, 3 лютого 2022, 16:03

Російська Федерація планує заборонити роботу на своїй території німецького видання Deutsche Welle, а також застосувати обмеження щодо деяких осіб з ФРН у зв’язку із забороною у Німеччині мовлення пропагандистського каналу RT (колишній Russia Today).

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ РФ, оприлюдненій 3 лютого.

Зокрема, Росія збирається закрити редакцію DW у Москві та позбавити акредитації усіх її журналістів, заборонити супутникове та інше мовлення компанії та території РФ, а також запустити процедуру визнання DW "іноземним ЗМІ, що виконує функції іноземного агента".

Люксембург відмовив у видачі ліцензії кремлівському телеканалу RT

 

Крім того, МЗС РФ обіцяє "запустити процес формування переліку державних і суспільних структур ФРН, дотичних до обмеження мовлення RT DE та іншого тиску на російського медіаоператора, яким буде заборонено в’їзд на територію РФ". Публікувати цей список не планують. 

В МЗС РФ зазначили, що це "перший етап" заходів у відповідь. 

У середині грудня RT запустив німецькомовний канал RT DE через різні канали розповсюдження. Тоді берлінські медіа-регулятори порушили справу проти RT. У результаті супутниковий оператор Eutelsat припинив мовлення RT DE незадовго до Різдва. Німецькі регулятори офіційно не надали каналу ліцензії на мовлення.

Кремлівський RT використав Сербію, щоб обійти заборону на трансляцію в Німеччині

 

Глави МЗС Росії та Німеччини посперечалися через це питання на пресконференції під час візиту Анналени Бербок до Москви.

1 лютого Комісія з реєстрації та нагляду німецького медіарегулятора MABB заборонила мовлення німецькомовної версії RT DE у ФРН через відсутність ліцензії.

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