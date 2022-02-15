Шольц в Москве призвал Путина к деэскалации

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц во время своего визита в Москву призвал президента РФ Владимира Путина к деэскалации.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал на совместной пресс-конференции после встречи.

Шольц отметил, что нынешний кризис безопасности является самым серьезным за многие годы.

"Мы видим скопление российских войск на границах с Украиной, и мы немало говорили об этом во время переговоров. Мы также обсудили документы и требования, представленные Россией по вопросам безопасности в Европе", - отметил канцлер.

Он отметил, что среди западных партнеров есть разные взгляды на ситуацию и разные оценки угроз.

"Но хочу подчеркнуть, что мы действительно обеспокоены тем, что сто тысяч российских войск сейчас сконцентрированы у российско-украинской границы без каких-либо очевидных причин для этого. Сейчас необходима быстрая деэскалация. Это нужно немедленно – мы не хотим, чтобы началась еще одна война… Еще есть перспективы для переговоров и сейчас нужно бороться за дипломатическое решение", - отметил Олаф Шольц.

Канцлер вспомнил последние сообщения о том, что Россия якобы отвела часть сил от границ и выразил надежду, что это продолжится, а также выразил надежду на успешные переговоры Запада с Россией в рамках НАТО и ОБСЕ.

"Нам нужен диалог, потому что мы не хотим оказаться в тупике – это может привести к катастрофе. Для нас очевидно, что любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь серьезные стратегические последствия. И мне кажется, что это понятно всем", - подчеркнул Олаф Шольц.

Выразил обеспокоенность растущим давлением на гражданское общество в России, упомянув, в частности, запрет на работу правозащитного центра "Мемориал".

Он также выразил надежду, что Россия изменит свое решение о запрете работы немецкого вещателя DW в ответ на запрет в Германии пропагандистского RT.

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