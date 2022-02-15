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Зеленський обговорив безпекову ситуацію з прем’єром Італії

Вівторок, 15 лютого 2022, 16:52

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі у телефонній розмові обговорили безпекову ситуацію довкола України.

Про це Зеленський повідомив у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Обговорили з прем’єр-міністром Італії Маріо Драгі безпекові виклики, які стоять сьогодні перед Україною та Європою. Обмінялися думками щодо активізації роботи всіх переговорних форматів і розблокування мирного процесу. Ціную підтримку України з боку Італії", - написав він. 

Нагадаємо, 15 лютого в Україні з візитом перебуває міністр закордонних справ Італії Луїджі ді Майо. Після цього він вирушить до Москви. 

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Зеленський Російська криза Італія

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