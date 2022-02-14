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Глава МЗС Італії після Києва поїде в Москву

Понеділок, 14 лютого 2022, 18:52

Міністр закордонних справ Росії Луїджі Ді Майо у середу, 16 лютого, планує відвідати Москву з офіційним візитом.

Про це пише The Local, повідомляє "Європейська правда".

"Ми сповнені рішучості передати Москві чіткі, єдині, тверді послання... які перешкоджають будь-якій агресії або ескалації", - заявив Ді Майо у понеділок.

Він зазначив, що Італія працює "у тісній співпраці з нашими європейськими партнерами та союзниками, НАТО та ОБСЄ" над припиненням кризи, яка вважається найсерйознішою загрозою безпеці континенту з часів холодної війни.

Раніше стало відомо, що Луїджі ді Майо приїде з візитом в Київ 15 лютого.

Ді Майо в суботу виступив із заявою, в якій закликав усіх громадян Італії, які перебувають в Україні, повернутися додому комерційним шляхом і відкласти всі поїздки в країну.

Як відомо, у понеділок до Києва з візитом приїхав канцлер Німеччини Олаф Шольц, завтра він відвідає Москву.

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Італія

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