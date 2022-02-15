Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Зеленский обсудил ситуацию с премьером Италии

Вторник, 15 февраля 2022, 16:52

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Италии Марио Драги в телефонном разговоре обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины.

Об этом Зеленский сообщил в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Обсудили с премьер-министром Италии Марио Драги вызовы безопасности, стоящие сегодня перед Украиной и Европой. Обменялись мнениями по активизации работы всех переговорных форматов и разблокированию мирного процесса. Ценю поддержку Украины со стороны Италии", - написал он. 

Напомним, 15 февраля в Украину с визитом находится министр иностранных дел Италии Луиджи ди Майо. После этого он отправится в Москву.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Зеленский Российский кризис Италия

Статьи

"Молдавская угроза": возможно ли нападение РФ на Украину с территории Приднестровья

С войсками РФ в Приднестровье часто связывают жесткие или даже апокалиптические сценарии для юга Украины и Одесской области (укр.)
15 февраля 2022 — Артем Филипенко, Сергей Сидоренко

Не так, как в Украине: при каких обстоятельствах США эвакуировали свои посольства

Ни в одной другой стране мира, даже там, где идут вооруженные столкновения, не было сценария эвакуации дипмиссий, подобного нынешнему украинскому (укр.)
14 февраля 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

На грани раскола: как судебная реформа и критика ЕС рассорили польские власти

Польская правящая партия пошла на углубление конфликта с президентом Анджеем Дудой. Выльется ли этот конфликт в полноценный политический кризис?
14 февраля 2022 — Станислав Желиховский , Юрий Панченко