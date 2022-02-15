Зеленский обсудил ситуацию с премьером Италии

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Италии Марио Драги в телефонном разговоре обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины.

Об этом Зеленский сообщил в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Обсудили с премьер-министром Италии Марио Драги вызовы безопасности, стоящие сегодня перед Украиной и Европой. Обменялись мнениями по активизации работы всех переговорных форматов и разблокированию мирного процесса. Ценю поддержку Украины со стороны Италии", - написал он.

Обговорили з Прем’єр-міністром Італії #MarioDraghi безпекові виклики, які стоять сьогодні перед Україною та Європою. Обмінялися думками щодо активізації роботи всіх переговорних форматів і розблокування мирного процесу. Ціную підтримку 🇺🇦 з боку 🇮🇹! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 15, 2022

Напомним, 15 февраля в Украину с визитом находится министр иностранных дел Италии Луиджи ди Майо. После этого он отправится в Москву.

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