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У Сербії призначили дострокові парламентські вибори

Середа, 16 лютого 2022, 09:17

Президент Сербії Александар Вучич підписав указ про розпуск парламенту і призначення дострокових виборів на 3 квітня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал B92.

""Я оголошую вибори народних депутатів на 3 квітня 2022 року. Закликаю громадян Сербії прийти на дільниці, показати демократичні можливості країни, наскільки важливо прийняти плани та програми на майбутнє. Нехай переможе найкращий. Громадяни Сербії, бажаю вам гарних виборів", – написав Вучич в Instagram, висловивши переконання, що жителі Сербії вміють обирати найкращих.

Виборча кампанія розпочинається одразу після публікації президентського указу в Офіційному віснику.

Раніше президент спікер парламенту Івіца Дачич оголосив місцеві вибори також на 3 квітня цього року.

Дуже ймовірно, що президентські вибори, які мають відбутися цього року, відбудуться в той самий день.

Попередні опитування свідчать про те, що правляча Сербська прогресивна партія (SNS) на чолі з Вучичем займає лідируючу позицію, але опозиція сподівається на високу явку виборців.

Правоцентристська партія Вучича користується підтримкою 57% електорату, згідно з опитуванням агентства "Фактор Плюс", опублікованим у грудні.

Правозахисники та політичні опоненти довгий час звинувачували Вучича в авторитарних тенденціях і придушенні незалежних ЗМІ.

Основні опозиційні партії Сербії бойкотували вибори 2020 року і назвали цей процес ані вільним, ані справедливим.

Хоча опозиція все ще стверджує, що попередні вибори були сфальсифіковані, цього разу вони заявляють, що візьмуть участь і представили кандидатів.

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Сербія

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