В Сербии назначены досрочные парламентские выборы

Президент Сербии Александар Вучич подписал указ о роспуске парламента и назначении досрочных выборов на 3 апреля.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает портал B92.

"Я объявляю выборы народных депутатов на 3 апреля 2022 года. Призываю граждан Сербии прийти на участки, показать демократические возможности страны, насколько важно принять планы и программы на будущее. Пусть победит лучший. Граждане Сербии, желаю вам хороших выборов", – написал Вучич в Instagram, выразив убеждение, что жители Сербии умеют выбирать лучших.

Избирательная кампания начинается после публикации президентского указа в Официальном вестнике.

Ранее президент спикер парламента Ивица Дачич объявил местные выборы также на 3 апреля этого года.

Очень вероятно, что предстоящие в этом году президентские выборы состоятся в тот же день.

Предыдущие опросы свидетельствуют о том, что правящая Сербская прогрессивная партия (SNS) во главе с Вучичем занимает лидирующее положение, но оппозиция надеется на высокую явку избирателей.

Правоцентристская партия Вучича пользуется поддержкой 57% электората, согласно опросу агентства "Фактор Плюс", опубликованному в декабре.

Правозащитники и политические оппоненты долгое время обвиняли Вучича в авторитарных тенденциях и подавлении независимых СМИ.

Основные оппозиционные партии Сербии бойкотировали выборы 2020 года и назвали этот процесс ни свободным, ни справедливым.

Хотя оппозиция по-прежнему утверждает, что предыдущие выборы были сфальсифицированы, на этот раз они заявляют, что примут участие и представили кандидатов.