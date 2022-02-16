Суд ЄС дозволив карати Угорщину та Польщу грошима за порушення верховенства права

Суд ЄС відхилив позови Угорщини та Польщі проти механізму, який ставить фінансування з бюджету Союзу в залежність від дотримання принципів верховенства права країнами-членами.

Про це йдеться у рішенні суду, пише "Європейська правда".

16 грудня 2020 року Європарламент та Рада ЄС затвердили постанову, яка встановлює загальний режим умов захисту бюджету Союзу у разі порушення принципів верховенства права в державі-члені.

Регламент дозволяє Раді за пропозицією Єврокомісії вживати захисних заходів, таких як припинення платежів з бюджету або припинення затвердження однієї або кількох програм, що підлягають реалізації з бюджету.

Угорщина та Польща подали позови про скасування цієї постанови. Вони засновували свої дії, серед іншого, на відсутності належної правової основи та перевищенні Європейським Союзом своїх повноважень та порушенні принципу правової визначеності.

Суд у своєму рішенні вказав, що дотримання державами-членами спільних цінностей, на яких заснований Європейський Союз, таких як верховенство права та солідарність, є умовою для можливості користуватися всіма правами, що випливають із договорів ЄС, і Європейський Союз має бути в змозі захистити ці цінності у межах своїх повноважень.

"Цей механізм був прийнятий на відповідній правовій основі, сумісний із процедурою, викладеною у статті 7 TEU, і поважає, зокрема, межі повноважень, наданих Європейському Союзу, та принцип правової визначеності", - йдеться у рішенні.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда вніс законопроєкт про ліквідацію суперечливої ​​дисциплінарної палати для суддів, сподіваючись, що це дозволить уряду припинити суперечку щодо верховенства права з Брюсселем і розблокувати фінансування Європейського союзу.

Водночас прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан минулого тижня вперше натякнув на можливість виходу його країни з ЄС. Його щорічне "звернення до нації" в суботу співпало з початком передвиборної кампанії.

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