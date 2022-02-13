Орбан вперше натякнув на можливість виходу Угорщини з ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у суботу вперше натякнув на можливість виходу його країни з ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство DPA.

Європейський союз веде "священну війну, джихад" під гаслом верховенства права, заявив політик у промові перед прихильниками в Будапешті в суботу.

Водночас він вимагав від ЄС "толерантності" щодо Угорщини. Інакше, за його словами, не можна буде йти спільним шляхом.

"Для них верховенство права є засобом, за допомогою якого вони хочуть замісити нас у щось схоже на них", – сказав Орбан.

Але Угорщина не хотіла б стати такою, як Західна Європа, так само, як вона не очікує, що Захід ухвалить угорську політику притулку чи сімейної політики.

За словами Орбана, Угорщина хоче зберегти ЄС разом, "незважаючи на зростання культурного відчуження". Тому Будапешт неодноразово робив "пропозиції толерантності" як Брюсселю, так і Берліну.

"Іншого рішення немає, є лише толерантність. Тільки так ми можемо знайти спільний шлях", - продовжив Орбан.

Орбан виступив за кілька днів до того, як Суд ЄС має ухвалити рішення щодо нового механізму верховенства права.

Відповідно до цієї схеми країни, які порушують принципи верховенства права, можуть втратити кошти зі спільного бюджету ЄС. Угорщина та Польща подали скаргу на механізм, який був прийнятий у грудні 2020 року. Суд ЄС має винести своє рішення у середу.

Майже 80% жителів Угорщини підтримують членство в ЄС. У минулому Орбан неодноразово чинив різкі атаки проти "бюрократів у Брюсселі", але утримувався від погроз вийти з блоку.

Його щорічне "звернення до нації" в суботу співпало з початком передвиборної кампанії. Угорці обирають новий парламент 3 квітня. Орбан вперше стикається з об’єднаною опозицією і наразі опитування свідчать, що шанси супротивників є приблизно рівними.