"Тепер це - нова нормальність": генсек НАТО про російську загрозу

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що значна напруга між Росією і Заходом вочевидь тепер буде новим "нормальним" станом справ на тривалий час, і це доведеться врахувати у планах Альянсу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на брифінгу після зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО.

"Росія продемонструвала, що хоче поставити під питання деякі фундаментальні принципи нашої безпеки - право кожної країни визначати своє майбутнє і право союзників у НАТО захищати одне одного. Вони запропонували юридично зобов’язуючий документ, який би порушив ці принципи. І застосували силу, скупчивши найбільше військ з часів "холодної війни", у спробі залякати інші країни Європи, щоб вони погодилися на вимоги РФ. Це "нова нормальність", яка порушує основні принципи, що десятиліттями забезпечували безпеку і стабільність у Європі", - зауважив Єнс Столтенберг.

Генсек НАТО сказав, що в Альянсі не знають, як будуть розвиватись події далі, але те, що Росія продемонструвала готовність діяти силою та ініціювала перегляд основоположних принципів, змушує Альянс скоригувати свої довгострокові плани щодо східного флангу.

За його словами, ніяких фінальних рішень з цього приводу немає і обговорення щодо конкретних деталей триває.

Він зазначив, з огляду на те, що те, що робить Росія - створення потужного угруповання військ, супроводжуване агресивною риторикою, пропозиції, сформульовані як ультиматум, і факт, що Росія вже застосовувала силу до своїх зусиль - Альянс має сприймати це серйозно, і саме тому посилення східного флангу вже почалося.

Єнс Столтенберг зазначив, що в Альянсі ще не помітили відведення російських військ, скупчених довкола України.

"Є підстави для обережного оптимізму - що Росія заявила про готовність до дипломатичних зусиль… Але ми бачимо на місці, що відведення військ і озброєння не відбувається, російські війська рухаються на позиції, і тепер ми бачимо кібератаку проти України", - зауважив він.

Столтенберг наголосив, що НАТО за своєю суттю - оборонний альянс, та що є низка питань, у яких перемовини з Росією і компромісні домовленості можливі.

"Ми вже раніше довели, що можемо обмежувати ракети великої дальності, між США і Росією тривають стратегічні переговори з цього приводу… Ми не маємо планів розміщувати наступальне озброєння в Україні. Але, звісно, ми не можемо йти на компроміси щодо основоположних принципів", - зазначив генсек НАТО.

Нагадаємо, 15 лютого у Міноборони РФ заявили, що підрозділи Західного та Південного військових округів починають повернення з навчання до пунктів базування залізницею та автомобільним транспортом.

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