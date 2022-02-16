Екскомандувач США в Європі вважає малоймовірним повномасштабне вторгнення Росії

Масштабне вторгнення Росії в Україну впродовж ближчих тижнів залишається можливим, але малоймовірним, вважає екскомандувач сухопутними силами США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес.

Таку оцінку він висловив у середу під час слухань у Палаті представників США щодо ситуації навколо України в підкомітеті з питань нацбезпеки, повідомляє "Європейська правда" з посіланням на "Укрінформ".

"Спираючись на дані про поточне розгортання (російських військ – Ред.), а також сигнали з боку Кремля, я вважаю, що новий наступ впродовж наступних двох тижнів можливий, але малоймовірний",- сказав Годжес.

Колишній високопоставлений генерал також спрогнозував, що в разі, якщо вторгнення росіян все ж відбудеться, то це "не буде масованою атакою по всіх фронтах або масштабним наступом в напрямку Києва".

Подібні атаки, за його словами, "не є виправданими або необхідними для досягнення Кремлем своїх цілей".

Він зауважив, що для Росії більший стратегічний інтерес становить подальше затягування нинішнього конфлікту, а також просування на південь України, зокрема, вздовж азовського узбережжя в напрямку Одеси.

При цьому Годжес визнав, що досі немає реальних підтверджень, що Росія почала відведення своїх сил від українського кордону.

Раніше повідомлялося, що голова Мюнхенської конференції з питань безпеки Вольфганг Ішингер висловив скепсис щодо реальних намірів російського керівництва захопити і взяти під контроль Україну.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг попри заяви Москви поки що не бачить ознак деескалації з боку Росії на українському кордоні. За його словами, навпаки, схоже, Росія продовжує військове нарощування.

Заступниця держсекретаря США Венді Шерман заявила, що президент РФ Владімір Путін може продовжувати розміщення чисельної групи військ біля кордону України, щоб мати важіль для вимог.

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