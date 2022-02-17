Гарріс очолить делегацію США на Мюнхенській конференції з безпеки, зустрінеться з Зеленським

Віцепрезидентка США Камала Гарріс очолить американську делегацію на Мюнхенській конференції з питань безпеки, де вона зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, а також виступить з промовою щодо ситуації в Україні.

Про це у середу журналістам повідомив високопоставлений чиновник адміністрації президента США Джо Байдена, пише "Європейська правда".

За словами представника адміністрації, зустріч із Зеленським відбудеться в суботу після виступу Гарріс на конференції. Вона стане першою особистою зустріччю віцепрезидентки США та президента України.

"Вона (Гарріс) зустрінеться із президентом України Зеленським. І це буде реальна можливість підкреслити нашу прихильність до суверенітету та територіальної цілісності України, а також провести подальшу координацію дипломатичних зусиль, які здійснюються для надання Україні економічної та оборонної допомоги", - зазначив співрозмовник.

У своєму виступі на конференції Гарріс говоритиме про ситуацію на кордоні з Україною, загрозу російської агресії та підкреслить, що подальше вторгнення в Україну зробить Росію слабшою, а не сильнішою, заявили у адміністрації Байдена.

У суботу Гарріс проведе переговори з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, а також з іншими іноземними лідерами.

У п'ятницю Гарріс зустрінеться з секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і проведе багатосторонню зустріч з лідерами Латвії, Литви та Естонії.

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