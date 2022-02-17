Харрис возглавит делегацию США на Мюнхенской конференции по безопасности, встретится с Зеленским

Вице-президент США Камала Харрис возглавит американскую делегацию на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, где она встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также выступит с речью по ситуации в Украине.

Об этом в среду журналистам сообщил высокопоставленный чиновник администрации президента США Джо Байдена, пишет "Европейская правда".

По словам представителя администрации, встреча с Зеленским состоится в субботу после выступления Харрис на конференции. Она станет первой личной встречей вице-президента США и президента Украины.

"Она (Харрис) встретится с президентом Украины Зеленским. И это будет реальная возможность подчеркнуть нашу приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины, а также провести дальнейшую координацию дипломатических усилий, которые предпринимаются для оказания Украине экономической и оборонной помощи", - отметил собеседник.

В своем выступлении на конференции Харрис будет говорить о ситуации на границе с Украиной, угрозе российской агрессии и подчеркнет, что дальнейшее вторжение в Украину сделает Россию слабее, а не сильнее, заявили в администрации Байдена.

В субботу Харрис проведет переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцом, а также с другими иностранными лидерами.

В пятницу Харрис встретится с секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и проведет многостороннюю встречу с лидерами Латвии, Литвы и Эстонии.