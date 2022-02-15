Під час Мюнхенської конференції з безпеки проведуть Український ланч

19 лютого з нагоди Мюнхенської безпекової конференції Ялтинська Європейська Стратегія (YES) та Фонд Віктора Пінчука проведуть 5-й Український ланч у Мюнхені на тему "Безпека Європи вирішується в Україні".

Про це пише "Європейська правда".

"Метою заходу є просування України в порядку денному глобальної безпеки та наголошення на важливості України для безпеки Європи та міжнародного порядку. Дискусія зосередиться на питаннях загрози безпеці України, на тому, що це означає для Європи, та які шляхи просування існують у цьому питанні", - заявили організатори.

Головна редакторка журналу The Economist Занні Мінтон Беддос модеруватиме дискусію за участю історикині й постійної авторки The Atlantic Енн Епплбаум, міністра іноземних справ Швеції Анн Лінде, колишнього міністра оборони США генерала Джеймса Меттіса та колишнього директора Центрального розвідувального управління США генерала Девіда Петреуса.

Серед учасників ланчу – колишній спеціальний представник Держдепу США з питань України Курт Волкер, міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер, міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод, міністр оборони Швеції Петер Гультквіст, волонтер "Армія SOS" Аліна Михайлова.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський отримав запрошення на участь у Мюнхенській конференції з безпеки. Президента РФ теж запрошували, але він відмовився.

Конференцію відвідають понад 30 глав держав та урядів, а також понад 100 міністрів та голів багатьох найважливіших міжнародних організацій, таких як ООН, НАТО та ЄС.

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