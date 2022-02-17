Блінкен у Радбезі ООН розповів, як Росія може створити привід для нападу на Україну

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія готує вторгнення в Україну найближчими днями і що немає жодних доказів того, що вона відводить будь-які війська.

Про це вона заявила на засіданні Ради Безпеки ООН, повідомляє "Європейська правда".

Блінкен сказав, що розвідка ясно вказує на те, що нарощування російських сил сигналізує про напад на Україну "найближчими днями".

"Росія зосередила понад 150 000 військовослужбовців біля кордонів України. Найбезпосереднішою загрозою миру і безпеці є агресія Росії, що насувається, проти України. Ставки виходять далеко за межі України. Це момент небезпеки для життя та безпеки мільйонів людей, а також для основ Статуту та міжнародного порядку, заснованого на правилах, що зберігає стабільність у всьому світі", - сказав він.

Блінкен заявив про дезінформацію, яку Росія продовжує поширювати, готуючи підґрунтя для нападу.

"Ми точно не знаємо, як все буде розвиватися. Але ось що світ може очікувати. По-перше, Росія планує підготувати привід для своєї атаки... Ми не знаємо точно, у якій формі це буде. Це може бути сфабрикований так званий теракт всередині Росії. Вигадане віднайдення братської могили, інсценований безпілотний удар по мирних жителях або фейк, навіть реальний напад із застосуванням хімічної зброї", – сказав він.

Держсекретар додав, що Росія може охарактеризувати цю подію як етнічну чистку чи геноцид.

"Останніми днями російські ЗМІ вже почали поширювати деякі з цих фейкових тривог і заяв, щоб максимізувати обурення громадськості, щоб закласти основу для виправдання війни. Сьогодні це лише посилилося в контрольованих російських ЗМІ", - сказав Блінкен.

Тоді, за його словами, "найвищі рівні російського уряду можуть театрально спричинити кризу, і Росія повинна відповісти, щоб захистити громадян або етнічних росіян в Україні".

За його словами, це можуть бути звичайні атаки, або вони можуть мати форму кібератак і можуть бути спрямовані на певні групи українців.

Водночас він наголосив, що дипломатія — єдиний відповідальний спосіб вирішення кризи, додавши, що надіслав листа міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову з пропозицією особистої зустрічі наступного тижня.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що існує дуже високий ризик вторгнення протягом кількох днів, а британський прем’єр Борис Джонсон відзначив, що ситуація на кордоні з Україною продовжує залишатися дуже похмурою після обстрілу дитячого садка на Луганщині.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс стурбований можливими спробами Росії створити привід для збройного нападу на Україну.

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