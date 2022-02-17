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Байден заявив про можливість вторгнення Росії "в найближчі кілька днів"

Четвер, 17 лютого 2022, 17:02

Президент США Джо Байден заявив, що є "підстави вважати, що Росія залучена до операцій під фальшивим прапором".

Про це пише CNN, повідомляє "Європейська правда".

"Всі ознаки того, що вони готові піти в Україну, атакувати Україну. Я маю відчуття, що це станеться протягом наступних кількох днів", - сказав Байден.

Він сказав, що Росія відправила США відповіді щодо гарантій безпеки, але він їх ще не читав.

Байден додав, що держсекретар Ентоні Блінкен сьогодні відправиться в ООН і розповість про дипломатичний шлях, повторивши, що "шлях можливий".

Байден додав, що "не планує телефонувати Путіну".

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс стурбований можливими спробами Росії створити привід для збройного нападу на Україну.

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Російська криза Байден

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