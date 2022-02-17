Блинкен в Совбезе ООН рассказал, как Россия может создать повод для нападения на Украину

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия готовит вторжение в Украину в ближайшие дни и что нет никаких доказательств того, что она отводит какие-либо войска.

Об этом она заявила на заседании Совета Безопасности ООН, сообщает "Европейская правда".

Блинкен сказал, что разведка ясно указывает на то, что наращивание российских сил сигнализирует о нападении на Украину "в ближайшие дни".

"Россия сосредоточила более 150 000 военнослужащих у границ Украины. Самой непосредственной угрозой миру и безопасности является надвигающаяся агрессия России против Украины. Ставки выходят далеко за пределы Украины. Это момент опасности для жизни и безопасности миллионов людей, а также для основ Устава и международного порядка, основанного на правилах, сохраняющего стабильность во всем мире", - сказал он.

Блинкен заявил о дезинформации, которую Россия продолжает распространять, готовя почву для нападения.

"Мы точно не знаем, как все будет развиваться. Но вот что мир может ожидать. Во-первых, Россия планирует подготовить повод для своей атаки... Мы не знаем точно, в какой форме это будет. Это может быть сфабрикован так называемый "теракт" внутри России. Вымышленное обнаружение братской могилы, инсценированный беспилотный удар по мирным жителям или фейк, даже реальное нападение с применением химического оружия", – сказал он.

Госсекретарь добавил, что Россия может охарактеризовать это событие как этническую чистку или геноцид.

"В последние дни российские СМИ уже начали распространять некоторые из этих фейковых тревог и заявлений, чтобы максимизировать возмущение общественности, чтобы заложить основу для оправдания войны. Сегодня это лишь усилилось в контролируемых российских СМИ", - сказал Блинкен.

Тогда, по его словам, "высшие уровни российского правительства могут театрально создать кризис, и Россия должна ответить, чтобы защитить граждан или этнических россиян в Украине".

По его словам, это могут быть обычные атаки или они могут иметь форму кибератак и могут быть направлены на определенные группы украинцев.

В то же время он подчеркнул, что дипломатия — единственный ответственный способ разрешения кризиса, добавив, что направил письмо министру иностранных дел России Сергею Лаврову с предложением личной встречи на следующей неделе.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что существует очень высокий риск вторжения в течение нескольких дней, а британский премьер Борис Джонсон отметил, что ситуация на границе с Украиной продолжает оставаться очень мрачной после обстрела детского сада в Луганской области.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс обеспокоен возможными попытками России создать повод для вооруженного нападения на Украину.

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