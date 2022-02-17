НАТО про обстріли на Донбасі: РФ може намагатися створити привід для нападу на Україну

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс стурбований спробами Росії створити привід для збройного нападу на Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив, відповідаючи на запитання щодо обстрілів на Донбасі.

"Ми стурбовані тим, що Росія намагається створити привід для збройного нападу на Україну. Досі немає ясності, впевненості щодо намірів Росії" - сказав Столтенберг.

Генсек повторив, що Альянс "поки що не бачить значного відведення" сил Росії.

"Ми закликаємо Росію зробити те, що вона каже, і відвести свої сили від кордонів України. Це буде важливий перший крок до мирного політичного вирішення проблеми" - наголосив Столтенберг.

Нагадаємо, глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав партнерів України негайно засудити обстріл окупантами Станиці Луганської.

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За попередніми даними, двоє цивільних осіб отримали контузії. Також ушкоджень зазнала й комунальна інфраструктура – половина населеного пункту залишилася без електроживлення.

Військовослужбовці операції Об’єднаних сил оперативно евакуювали мирних мешканців в укриття.

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