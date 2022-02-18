Підсумки 2021-го: як змінюється українська прикордонна служба

Інформаційне тло останніх тижнів практично у будь-якій темі висуває на передній план безпекову складову.

Про те, якими були головні успіхи та поразки в управлінні кордонами 2021 року читайте в статті Павла Кравчука та Петра Креймера з ГО "Європа без бар’єрів" Поразки та перемоги українського кордону: ключові результати 2021 року.

За даними Державної прикордонної служби України (ДПСУ), у 2021 році рух через український кордон дещо відновився порівняно з 2020 (+18%), однак все одно не наздогнав показники допандемічного 2019-го.

Справжній обвал за два роки відбувся в кількості перетинів кордону з Білоруссю та лінії розмежування.

Українсько-білоруський кордон у 2021 році перетнули майже у 8 разів менше, ніж у 2019, а лінію розмежування з окупованими територіями на Донбасі – в 21 раз менше.

Варто також звернути увагу на дві значущі зміни показників у сфері охорони кордону. Перше, попри суттєву різницю у трафіку між 2019 і 2021 роками, майже ідентичними, а подекуди навіть більшими були показники виявлених у 2021 році підроблених документів та спроб незаконного перетину кордону. Це, імовірно свідчить про, з одного боку, посилення контролю на кордонах України та водночас про імовірне звуження коридору можливостей потрапити до України легально.

Структурно більшість проблем кордону у 2021 році залишалися тими ж, що й у 2019 чи навіть раніше, набувши лише додаткової виразності на тлі пандемії, білоруської кризи та російської агресії.

Перша проблема - непередбачуваність і складні правила: часті зміни правил в’їзду в різні країни через пандемію, їх нечітке формулювання та спричинене цим додаткове організаційне і фінансове навантаження.

Друга проблема - черги, а третя проблема - поганий стан інфраструктури.

Четверта проблема - необлаштованість "зеленого" кордону. Тут є два аспекти: на багатьох ділянках лінія кордону України з іншими країнами не визначена до кінця формально, а також ні кордон з Росією, ні інші ділянки досі не є до кінця облаштованими необхідними інженерними спорудами та технікою.

П’ята проблема - соціальне забезпечення у прикордонній і митній службах.

Якими ж були найголовніші досягнення 2021 року у сфері кордону? Попри поширену в Україні думку, вони були, і їх достатньо багато, щоб треба було вибирати 10 найважливіших.

Україна однією з перших і в стислі терміни досягла технічної сумісності сертифікатів з Європейським Союзом.

У 2021 році вперше з початку пандемії наново запрацювали всі раніше закриті пункти пропуску на наземному кордоні з ЄС.

Історичне підписання Угоди про Спільний авіаційний простір з Європейським Союзом після 15 років переговорів.

Перемогою також стали: спрощення умов в’їзду для мешканців окупованих територій; електронна черга для вантажних авто; розбудова кордону за рахунок "польського кредиту"; довгострокове планування; нові катери і вертольоти для прикордонників; підвищення платні прикордонникам.

Докладніше - в матеріалі Павла Кравчука та Петра Креймера Поразки та перемоги українського кордону: ключові результати 2021 року.