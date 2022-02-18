Как меняется украинская пограничная служба

Информационный фон последних недель практически в любой теме выдвигает на передний план составляющую безопасности.

О том, каковы главные успехи и поражения в управлении границами 2021 года, читайте в статье Павла Кравчука и Петра Креймера из ОО "Европа без барьеров" Поражения и победы украинской границы: ключевые результаты 2021 года.

По данным Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), в 2021 году движение через украинскую границу несколько восстановилось по сравнению с 2020 (+18%), однако все равно не догнало показатели допандемический 2019 год.

Настоящий обвал через два года произошел в количестве пересечений границы с Беларусью и линии разграничения.

Украинско-белорусская граница в 2021 году пересекла почти в 8 раз меньше, чем в 2019, а линию разграничения с оккупированными территориями на Донбассе – в 21 раз меньше.

Следует также обратить внимание на два значимых изменения показателей в сфере охраны границы. Первое, несмотря на существенную разницу в трафике между 2019 и 2021 годами, почти идентичными, а иногда даже больше были показатели выявленных в 2021 году поддельных документов и попыток незаконного пересечения границы. Это, вероятно, свидетельствует о, с одной стороны, усилении контроля на границах Украины и одновременно о возможном сужении коридора возможностей попасть в Украину легально.

Структурно большинство проблем границы в 2021 году оставались теми же, что и в 2019 или даже раньше, приобретя лишь дополнительную выразительность на фоне пандемии, белорусского кризиса и российской агрессии.

Первая проблема – непредсказуемость и сложные правила: частые изменения правил въезда в разные страны из-за пандемии, их нечеткой формулировки и вызванная этим дополнительная организационная и финансовая нагрузка.

Вторая проблема – очереди, а третья проблема – плохое состояние инфраструктуры.

Четвертая проблема – неустроенность "зеленой" границы. Здесь есть два аспекта: на многих участках линия границы Украины с другими странами не определена до конца формально, а также ни граница с Россией, ни другие участки до сих пор не оборудованы необходимыми инженерными сооружениями и техникой.

Пятая проблема – социальное обеспечение в пограничной и таможенной службах.

Каковы же самые главные достижения 2021 года в сфере границы? Несмотря на распространенное в Украине мнение, они были и их достаточно много, чтобы нужно было выбирать 10 важнейших.

Украина одним из первых и в сжатые сроки достигла технической совместимости сертификатов с Европейским Союзом.

В 2021 году впервые с начала пандемии заново заработали все ранее закрытые пункты пропуска на наземной границе с ЕС.

Историческое подписание Соглашения о совместном авиационном пространстве с Европейским Союзом после 15 лет переговоров.

Победой стали: упрощение условий въезда для жителей оккупированных территорий; электронная очередь для грузовых автомобилей; развитие границы за счет "польского кредита"; долгосрочное планирование; новые катера и вертолеты для пограничников; повышение жалованья пограничникам.

Более подробно - в материале Павла Кравчука и Петра Креймера Поражения и победы украинской границы: ключевые результаты 2021 года.