Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Візит прем'єра Нідерландів до України є першим за 17 років

Середа, 2 лютого 2022, 12:36

Візит прем’єр-міністра Нідерландів до України у ці дні є першим за останні 17 років. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільному брифінгу з Марком Рютте у Києві.

"Для стосунків наших держав, я вважаю, що це дуже важливий особистий візит, довгоочікуваний, адже востаннє лідер Нідерландів відвідував Київ 17 років тому", - сказав Зеленський. 

Україна та Нідерланди узгодили дії задля стримування РФ від подальшої агресії - МЗС

Він назвав візит своєчасним, оскільки поїздка відбувається в ту мить, коли Україна потребує підтримки та солідарності всіх друзів.

"Вдячний, що Нідерланди і особисто пан Рютте підтримують наш суверенітет, нашу територіальну цілісність, а також готові до дій з метою деокупації Криму", - зазначив глава держави.

За його словами, лідери обговорили безпекову ситуацію в Україні та кроки задля деескалації і мирного врегулювання ситуації, а також європейську і євроатлантичну інтеграцію України.

Раніше повідомлялося, що міністри закордонних справ України і Нідерландів на переговорах у Києві погодили дії задля стримування РФ від подальшої агресії. 

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Нідерланди Зеленський

Статті

Шість пріоритетів руху України до НАТО: як Зеленський має змінити програму на 2022 рік

Ми визначили пріоритетні пропозиції, що потребують внесення до РНП Україна-НАТО, яку має затвердити президент...
2 лютого 2022 — Рада громадського нагляду за виконанням програм Україна-НАТО

Турецький вал: чим небезпечна і чому потрібна Україні вільна торгівля з Анкарою

Київ лібералізує умови торгівлі з країною, яка є четвертим за обсягом ринком збуту вітчизняних товарів. Проте український бізнес цьому зовсім не радий.
2 лютого 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

Німецька зброя для Києва: як тиск ЗМІ змушує Берлін змінювати політику щодо України

Але шокуючі заяви німецького віцеадмірала та резонанс, який вони спричинили - багатьох змусили замислитися і зробити висновки...
1 лютого 2022 — Христина Бондарєва, Сергій Сидоренко, Європейська правда