Візит прем'єра Нідерландів до України є першим за 17 років

Візит прем’єр-міністра Нідерландів до України у ці дні є першим за останні 17 років.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільному брифінгу з Марком Рютте у Києві.

"Для стосунків наших держав, я вважаю, що це дуже важливий особистий візит, довгоочікуваний, адже востаннє лідер Нідерландів відвідував Київ 17 років тому", - сказав Зеленський.

Він назвав візит своєчасним, оскільки поїздка відбувається в ту мить, коли Україна потребує підтримки та солідарності всіх друзів.

"Вдячний, що Нідерланди і особисто пан Рютте підтримують наш суверенітет, нашу територіальну цілісність, а також готові до дій з метою деокупації Криму", - зазначив глава держави.

За його словами, лідери обговорили безпекову ситуацію в Україні та кроки задля деескалації і мирного врегулювання ситуації, а також європейську і євроатлантичну інтеграцію України.

Раніше повідомлялося, що міністри закордонних справ України і Нідерландів на переговорах у Києві погодили дії задля стримування РФ від подальшої агресії.

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