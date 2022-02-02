Україна та Нідерланди узгодили дії задля стримування РФ від подальшої агресії - МЗС
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра на переговорах у Києві погодили дії задля стримування РФ від подальшої агресії.
Про це повідомила пресслужба МЗС України, пише "Європейська правда".
Нідерландський міністр підтвердив, що Нідерланди рішуче підтримують суверенітет і територіальну цілісність України та засуджують агресію Росії.
Кулеба детально поінформував його щодо агресивних дій Росії, які загрожують Україні, НАТО та ЄС.
Міністр наголосив на важливості зміцнення обороноздатності України, включно з постачанням оборонної зброї.
Окремою темою розмови стала співпраця в рамках Кримської платформи, взаємодія в галузях кібербезпеки та протидії російській дезінформації.
Сторони приділили особливу увагу спільній роботі задля встановлення справедливості за збиття пасажирського літака рейсу МН17 та притягнення до відповідальності винних у цьому злочині.
Міністри обговорили процес подальшої європейської та євроатлантичної інтеграції України.
Як повідомлялося, до України прибули з візитом прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте та міністр закордонних справ Вопке Гукстра.
Днями окремі депутати парламенту Нідерландів, у тому числі представник правлячої політсили Марка Рютте, висловились за надання Україні оборонної зброї.
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