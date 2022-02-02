Визит премьера Нидерландов в Украину – первый за 17 лет

Визит премьер-министра Нидерландов в Украину в эти дни – первый за последние 17 лет.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с Марком Рютте в Киеве.

"Для отношений наших государств, я считаю, что это очень важный личный визит, долгожданный, ведь в последний раз лидер Нидерландов посещал Киев 17 лет назад", - сказал Зеленский.

Он назвал визит своевременным, поскольку поездка проходит в тот момент, когда Украина нуждается в поддержке и солидарности всех друзей.

"Благодарен, что Нидерланды и лично господин Рютте поддерживают наш суверенитет, нашу территориальную целостность, а также готовы к действиям в целях деоккупации Крыма", - отметил глава государства.

По его словам, лидеры обсудили ситуацию в Украине и шаги по деескалации и мирному урегулированию ситуации, а также европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел Украины и Нидерландов на переговорах в Киеве согласовали действия по сдерживанию РФ от дальнейшей агрессии.

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