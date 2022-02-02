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Нідерланди нададуть Україні 400 тисяч євро для протидії епідемії COVID-19 на сході країни

Середа, 2 лютого 2022, 14:41

Нідерланди нададуть Україні допомогу у розмірі близько 400 тисяч євро для гуманітарної програми реагування на епідемію коронавірусу у східних регіонах.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у спільній заяві після візиту до Києва прем’єра Нідерландів Марка Рютте. 

"Лідери висловили зацікавленість у розвитку двосторонньої співпраці в галузі охорони здоров’я, зокрема з метою забезпечення рівного доступу до прийнятних за ціною вакцин проти COVID-19. У зв’язку з цим Нідерланди передадуть близько 400 тисяч євро на реалізацію Плану гуманітарного реагування для України (ОСНА) для подолання пандемії на сході України", - зазначається у заяві, оприлюдненій обома сторонами.

Лідери також привітали підписання меморандуму про взаєморозуміння між МОЗ України та компанією Philips Medical Systems, що спрямований на підвищення якості медичних послуг в Україні.

Нагадаємо, візит Марка Рютте став першим візитом прем’єр-міністра Нідерландів до України за 17 років. 

У своїй промові у Києві він висловив сподівання на дипломатичне розв’язання нинішньої напруженої ситуації довкола України, а також наголосив, що у разі нової агресії Росію чекають серйозні наслідки.

Він повідомив, що Нідерланди запропонували Україні допомогу для протидії кібератакам.

Прем’єр наголосив також, що Нідерланди продовжують тримати у фокусі уваги справу щодо загибелі рейсу MH17 у небі над Донбасом і зроблять усе можливе, щоб причетні до збиття літака були притягнені до відповідальності.

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