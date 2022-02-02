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Рютте розповів, як Нідерланди готові підтримати Україну

Середа, 2 лютого 2022, 12:55

Нідерланди пропонують Україні допомогу для відбиття кібератак, з якими наша держава останнім часом зіштовхується все частіше.

Про це на пресконференції з Володимиром Зеленським у Києві розповів прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, повідомляє "Європейська правда".

Він зазначив, що головною темою його розмови з президентом Зеленським стала тривожна ситуація навколо українських кордонів. 

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За словами Рютте, Нідерланди виступають за деескалацію, діалог між США і НАТО та Росією, а також підтримують зусилля в Нормандському форматі.

"Я сподіваюсь, що цей діалог дасть рішення. Якщо ні - тоді Нідерланди абсолютно чітко говорять: подальша агресія стосовно України матиме серйозні наслідки. Ми працюємо в Європі в партнерстві зі Сполученими Штатами для того, щоб підготувати потужні пакети санкцій", - зазначив Рютте. 

Тим  часом, сказав Рютте, Нідерланди готові надати необхідну підтримку Україні.

"Нідерланди будуть підтримувати Україну, як тільки можуть. Ми пропонуємо свою допомогу для відбиття кібернападів. Ми говорили про економічні відносини. Вони потужні і процвітають… Ми відреагували на пандемію та будемо говорити далі, як ми можемо розвивати наші двосторонні відносини. Тут можна багато зробити", - сказав нідерландський прем’єр.

Як повідомлялося, візит прем'єра Нідерландів до України є першим за 17 років.

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Нідерланди Зеленський

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