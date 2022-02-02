Нидерланды предоставят Украине 400 тысяч евро для противодействия эпидемии COVID-19 на востоке страны

Нидерланды предоставят Украине помощь в размере около 400 тысяч евро для гуманитарной программы реагирования на эпидемию коронавируса в восточных регионах.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в совместном заявлении после визита в Киев премьера Нидерландов Марка Рютте.

"Лидеры выразили заинтересованность в развитии двустороннего сотрудничества в области здравоохранения, в частности с целью обеспечения равного доступа к приемлемым по цене вакцинам против COVID-19. В связи с этим Нидерланды передадут около 400 тысяч евро на реализацию Плана гуманитарного реагирования для Украины (ОСНА) для преодоления пандемии на востоке Украины", - говорится в заявлении, обнародованном обеими сторонами.

Лидеры также приветствовали подписание меморандума о взаимопонимании между Минздравом Украины и компанией Philips Medical Systems, направленного на повышение качества медицинских услуг в Украине.

Напомним, приезд Марка Рютте стал первым визитом премьер-министра Нидерландов в Украину за 17 лет.

В своем выступлении в Киеве он выразил надежду на дипломатическое решение нынешней напряженной ситуации вокруг Украины, а также подчеркнул, что в случае новой агрессии Россию ожидают серьезные последствия.

Он сообщил, что Нидерланды предложили Украине помощь в противодействии кибератакам.

Премьер подчеркнул также, что Нидерланды продолжают держать в фокусе внимания дело о гибели рейса MH17 в небе над Донбассом и сделают все возможное, чтобы причастные к уничтожению самолета были привлечены к ответственности.

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