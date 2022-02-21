Президент Фінляндії: дії Путіна щодо України впливають на настрої фінів щодо НАТО

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо зазначив, що подальші дії президента РФ Владіміра Путіна щодо України напевно вплинуть на настрої у фінському суспільстві щодо членства у НАТО.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Politico.

Фінляндія, насилу зберігши незалежність після нападу СРСР у 1939 році, десятиріччями зберігає нейтралітет і балансувала між двома полюсами у період холодної війни. Фінляндія при цьому співпрацює з НАТО і залишає за собою право подати заявку на членство, якщо одного дня вирішить зробити це.

Нііністьо сказав, що на даний момент країна не планує радикально переглядати свої відносини з Росією, але те, як зараз діє Путін, напевно змушує фінів задуматися про членство у НАТО.

"Дуже багато залежить від того, що далі станеться в Україні, і як Росія буде поводитися після того. Якщо Кремль побачить у цьому історію успіху, ситуація стане більш небезпечною", - зазначив президент.

Він додав, що зараз Фінляндія не відчуває якоїсь загрози з боку Росії.

"Фінляндія зараз - стабільна демократична країна. Ми є членом ЄС, частиною Заходу. Ми не боїмося, що російські танки раптом перетнуть наш кордон", - сказав Саулі Нііністьо.

Дані соцопитувань щодо підтримки членства Фінляндії у НАТО різняться, але загалом останнім часом зростає.

Як повідомлялося, Фінляндія готова підтримати своїх європейських союзників і США, запровадивши жорсткі санкції проти Росії, якщо вона нападе на Україну.

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