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Президент Финляндии: действия Путина в отношении Украины влияют на настроения финнов по отношению к НАТО

Понедельник, 21 февраля 2022, 11:39

Президент Финляндии Саули Ниинистьо отметил, что дальнейшие действия президента РФ Владимира Путина по отношению к Украине наверняка повлияют на настроения в финском обществе относительно членства в НАТО.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Politico.

Финляндия, с трудом сохранив независимость после нападения СССР в 1939 году, десятилетиями сохраняет нейтралитет и балансировала между двумя полюсами в период холодной войны. Финляндия при этом сотрудничает с НАТО и оставляет за собой право подать заявку на членство, если однажды решит это сделать.

Ниинистьо сказал, что в настоящее время страна не планирует радикально пересматривать свои отношения с Россией, но то, как сейчас действует Путин, наверняка заставляет финнов задуматься о членстве в НАТО.

"Очень многое зависит от того, что дальше произойдет в Украине, и как Россия будет вести себя после того. Если Кремль увидит в этом историю успеха, ситуация станет более опасной", - отметил президент.

Он добавил, что сейчас Финляндия не испытывает какой-либо угрозы со стороны России.

"Финляндия сейчас - стабильная демократическая страна. Мы являемся членом ЕС, частью Запада. Мы не боимся, что российские танки вдруг пересекут нашу границу", - сказал Саули Ниинистьо.

Данные соцопросов о поддержке членства Финляндии в НАТО отличаются, но в последнее время растет.

Как сообщалось, Финляндия готова поддержать своих европейских союзников и США, введя жесткие санкции против России, если она нападет на Украину.

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Финляндия Российский кризис Альянс

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