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45% фінів готові підтримати вступ до НАТО

Понеділок, 7 лютого 2022, 09:54

45% опитаних мешканців Фінляндії підтримали б приєднання країни до Північноатлантичного альянсу, якби такі рекомендації винесло державне керівництво.

Про це свідчать результати опитування Kantar TNS Agri для видання Maaseudun Tulevaisuus, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Кожен третій респондент виступив проти вступу до НАТО і чверть не зуміла визначитись зі своєю позицією. В опитуванні взяла участь тисяча людей.

Вступ до альянсу найчастіше підтримують прихильники Соціал-демократичної партії та Коаліційної партії: серед них більше половини проголосували б за приєднання країни до НАТО, якби рекомендації виходили від державного керівництва. Також більшість тих, хто голосує за Шведську національну партію, дотримуються цієї лінії.

У січні свої опитування провели також газета Helsingin Sanomat та новинна служба телеканалу MTV. Їхні опитування показали, що кількість прихильників НАТО зросла. Водночас збільшилася кількість людей, які не впевнені у своїй позиції.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що його країна наразі не має планів щодо вступу до НАТО.

Фінляндія довгий час залишає двері в НАТО відкритими, заявляючи, що вона має право подати заявку на членство, якщо захоче.

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Фінляндія Альянс

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