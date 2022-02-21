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Президент Естонії приїде в Україну 22 лютого

Понеділок, 21 лютого 2022, 14:58

Президент Володимир Зеленський 22 лютого зустрінеться з президентом Естонії Аларом Карісом, який приїде в Україну з робочим візитом.

Візити анонсував Офіс президента, пише "Європейська правда"

Близько опівдня відбудеться зустріч президентів України та Естонії з представниками ЗМІ.

Каріс у понеділок заявив, що зараз ескалація напруги відбувається з боку Росії за її планом і Заходу не варто вірити тому, що кажуть у Москві.

Він також наголошував, що про закриття для якихось країн можливості вступу до НАТО "не може бути й мови".

Як відомо, протягом вихідних ситуація на сході України суттєво загострилася, зросла кількість провокацій та дезінформації про нібито намір України відвойовувати окуповані території. Самопроголошені "республіки" заявили про масову евакуацію населення та загальну мобілізацію

Також 20 лютого стало відомо, що російські та білоруські війська продовжать перевірку своєї боєготовності після завершення спільних навчань -  це означає, що російські війська залишаться в Білорусі довше, ніж планувалось.

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Естонія Російська криза

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