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Президент Естонії: про "закриття" дверей НАТО не може бути й мови

Понеділок, 14 лютого 2022, 12:22

Президент Естонії Алар Каріс наголосив, що про закриття для якихось країн можливості вступу до НАТО "не може бути й мови".

Як повідомляє "Європейська правда", його коментар наводить BBC.

Алар Каріс зазначив, що це не може навіть обговорюватися і Альянс завжди дотримувався політики відкритих дверей. 

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Президент сказав, що вважає поточну ситуацію "вкрай серйозною" і напругу - дуже високою.

Він висловив думку, що потенційне розміщення в Україні військових НАТО напевно підлило би мастила у вогонь. Алар Кріс зазначив, що важливо зберігати можливість для діалогу, навіть якщо досі зусилля були не особливо успішними. 

На його думку, для держав Балтії і членів НАТО прямої загрози немає, але якщо дійде до війни в Україні - це вплине на ситуацію в усій Європі.

В уряді Британії заявили, що не підтримають "закриття" для України шляху до НАТО 

Нагадаємо, у західних ЗМІ набули розголосу слова посла України у Британії Вадима Пристайка про те, що Україна "могла б" розглянути відмову від членства в НАТО задля запобігання війні з Росією, яку згодом заперечило МЗС. 

В МЗС України заявили, що ці слова вирвані із контексту, але додали, що заради миру і збереження життів наших громадян Україна готова йти на будь-які формати діалогів з країнами та міжнародними організаціями.

Вадим Пристайко пояснив свої слова, зазначивши, що задля уникнення війни зараз країна готова на певні компроміси, але "вони не лежать у сфері НАТО, а в Мінських домовленостях тощо", а щодо членства в Альянсі "ми залишаємо курс, але вимушені шукати інші варіанти, які дозволять вижити просто зараз".

Речник президента України запевнив, що курс на членство в НАТО залишається пріоритетним для України. 

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Російська криза Естонія Україна-НАТО

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