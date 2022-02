Президент Естонії: Росії не можна вірити

Президент Естонії Алар Каріс зазначив, що зараз ескалація напруги відбувається з боку Росії за її планом і Заходу не варто вірити тому, що кажуть у Москві.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив у своєму Twitter.

"Ми зараз бачимо сплановану, зумисну ескалацію з боку РФ. Якою б не була розв’язка, меседж не може бути чіткішим: на жаль, нічому з того, що кажуть представники російської влади, не можна вірити", - заявив Алар Каріс, додавши, що Естонія підтримує вільне європейське майбутнє України.

We are seeing a planned, premeditated escalation by Russia. No matter the outcome, the message could not be clearer: nothing uttered by the Russian state can unfortunately be trusted. The path for a free, European Ukraine is clear and Estonia supports if fully #WeStandWithUkraine