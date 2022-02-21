Президент Естонії: Росії не можна вірити

Президент Естонії Алар Каріс зазначив, що зараз ескалація напруги відбувається з боку Росії за її планом і Заходу не варто вірити тому, що кажуть у Москві.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив у своєму Twitter.

"Ми зараз бачимо сплановану, зумисну ескалацію з боку РФ. Якою б не була розв’язка, меседж не може бути чіткішим: на жаль, нічому з того, що кажуть представники російської влади, не можна вірити", - заявив Алар Каріс, додавши, що Естонія підтримує вільне європейське майбутнє України.

We are seeing a planned, premeditated escalation by Russia. No matter the outcome, the message could not be clearer: nothing uttered by the Russian state can unfortunately be trusted. The path for a free, European Ukraine is clear and Estonia supports if fully #WeStandWithUkraine — Alar Karis (@AlarKaris) February 20, 2022

Як відомо, протягом вихідних ситуація на сході України суттєво загострилася, зросла кількість провокацій та дезінформації про нібито намір України відвойовувати окуповані території. Самопроголошені "республіки" заявили про масову евакуацію населення та загальну мобілізацію.

Також 20 лютого стало відомо, що російські та білоруські війська продовжать перевірку своєї боєготовності після завершення спільних навчань - це означає, що російські війська залишаться в Білорусі довше, ніж планувалось.

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що це свідчить про явну підготовку нападу у бік Києва.

Тим часом після телефонних розмов президента Франції Еммануеля Макрона з Путіним і Байденом 20 лютого стало відомо, що лідери згодні спробувати підготувати безпековий саміт на найвищому рівні за участі України, Росії та союзників.

У Білому домі наголосили, що це буде можливо виключно за умови, що до того часу Кремль не почне вторгнення в Україну.

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