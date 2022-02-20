Росія і Білорусь продовжать навчання "через загострення на Донбасі"

Міністр оборони Білорусі заявив у неділю, що російські та білоруські війська продовжать перевірку своєї боєготовності після завершення спільних навчань - це означає, що російські війська залишаться в Білорусі.

Відповідне повідомлення Міноборони Білорусі поширило в неділю, повідомляє "Європейська правда".

За словами міністра оборони Білорусі Віктора Хреніна, Александр Лукашенко та президент Росії Владімір Путін ухвалили таке рішення "у зв'язку з наростанням військової активності біля зовнішніх кордонів Союзної держави та загостренням ситуації на Донбасі".

У ході перевірки будуть "ретельно пропрацьовані етапи оборони Союзної держави, які не були охоплені з таким ступенем деталізації навчальними питаннями попереднього періоду перевірки. Загалом, її спрямованість залишиться незмінною – вона має забезпечити адекватне реагування та деескалацію військових приготувань недоброзичливців поблизу наших спільних кордонів", - заявив Хренін.

Він не вказав місця проведення цих перевірок готовності. Навчання РФ і Білорусі почалися 10 лютого і мали завершитися в неділю.

Країни Заходу побоюються, що Росія може скористатися цими навчаннями для того, щоб розпочати вторгнення в Україну з території Білорусі.

Наявні дані свідчать про те, що Росія планує найбільшу війну в Європі з 1945 року, заявив прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон.

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