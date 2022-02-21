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Британія з 24 лютого скасує вимогу самоізоляції для інфікованих COVID-19

Понеділок, 21 лютого 2022, 19:24

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив у понеділок, що країна з 24 лютого скасує законну вимогу щодо самоізоляції після позитивного тесту на COVID-19.

Про це Джонсон заявив у парламенті, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

"Ми скасуємо всі внутрішні обмеження, що залишилися в законі. Із цього четверга, 24 лютого, ми скасуємо законну вимогу щодо самоізоляції після позитивного тесту", - заявив Джонсон.

Уряд Британії планує до кінця місяця скасувати самоізоляцію інфікованих COVID-19 

"До 1 квітня ми, як і раніше, радимо людям з позитивним результатом тесту залишатися вдома. Але після цього ми закликатимемо людей із симптомами COVID-19 виявляти особисту відповідальність", - додав британський прем’єр.

Також Джонсон повідомив, що безкоштовне тестування на COVID-19 для широких мас населення в Англії припиниться з 1 квітня.

Але він зазначив, що уряд продовжить надавати безкоштовні тести людям із симптомами з найстарших вікових груп та найбільш уразливих груп.

Нагадаємо, Австрія та Швейцарія анонсували скасування майже всіх обмежень, запроваджених для стримування епідемії коронавірусу. 

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