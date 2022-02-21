Британия с 24 февраля отменит требование самоизоляции для инфицированных COVID-19

Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил в понедельник, что страна с 24 февраля отменит законное требование самоизоляции после положительного теста на COVID-19.

Об этом Джонсон заявил в парламенте, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

"Мы отменим все внутренние ограничения, оставшиеся в законе. С этого четверга, 24 февраля, мы отменим законное требование самоизоляции после положительного теста", - заявил Джонсон.

"До 1 апреля мы по-прежнему советуем людям с положительным результатом теста оставаться дома. Но после этого мы будем призывать людей с симптомами COVID-19 проявлять личную ответственность", - добавил британский премьер.

Также Джонсон сообщил, что бесплатное тестирование на COVID-19 для широких масс населения в Англии прекратится с 1 апреля.

Но он отметил, что правительство продолжит предоставлять бесплатные тесты людям с симптомами пожилого возраста и с наиболее уязвимых групп.

Напомним, Австрия и Швейцария анонсировали отмену почти всех ограничений, предпринятых для сдерживания эпидемии коронавируса.

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