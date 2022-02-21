Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Британия с 24 февраля отменит требование самоизоляции для инфицированных COVID-19

Понедельник, 21 февраля 2022, 19:24

Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил в понедельник, что страна с 24 февраля отменит законное требование самоизоляции после положительного теста на COVID-19.

Об этом Джонсон заявил в парламенте, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

"Мы отменим все внутренние ограничения, оставшиеся в законе. С этого четверга, 24 февраля, мы отменим законное требование самоизоляции после положительного теста", - заявил Джонсон.

Правительство Британии планирует до конца месяца отменить самоизоляцию инфицированных COVID-19.

"До 1 апреля мы по-прежнему советуем людям с положительным результатом теста оставаться дома. Но после этого мы будем призывать людей с симптомами COVID-19 проявлять личную ответственность", - добавил британский премьер.

Также Джонсон сообщил, что бесплатное тестирование на COVID-19 для широких масс населения в Англии прекратится с 1 апреля.

Но он отметил, что правительство продолжит предоставлять бесплатные тесты людям с симптомами пожилого возраста и с наиболее уязвимых групп.

Напомним, Австрия и Швейцария анонсировали отмену почти всех ограничений, предпринятых для сдерживания эпидемии коронавируса.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Статьи

Разорвать отношения с Россией: каким должен быть ответ на решение Кремля

Первым символическим шагом украинской дипломатии должно стать перезрелое решение о разрыве дипломатических отношений с Россией (укр.)
21 февраля 2022 — Богдан Яременко, народный депутат Украины, "Слуга народа"

Зеленский в Мюнхене: что услышал Запад в выступлении украинского президента

Тезис Владимира Зеленского о новой архитектуре европейской безопасности работает на интересы РФ и откровенно опасен для Украины (укр.)
21 февраля 2022 — Дмитрий Шульга, Международный фонд "Відродження"

Трюдо под давлением: что заставило Канаду разблокировать поставки оружия в Украину

Давление общества и оппозиции заставило правительство Канады разблокировать предоставление оружия Украине. Станет ли первый пакет такой помощи и последним? (укр.)
21 февраля 2022 — Дмитрий Шеренговский, для Европейской правды