Премьер Италии осудил решение России признать ОРДЛО

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что решительно осуждает решение российских властей о признании ОРДЛО.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает La Republica.

По его словам, это неприемлемое нарушение демократического суверенитета и территориальной целостности Украины.

Премьер отметил, что "находится в постоянном контакте с союзниками, чтобы найти мирное решение кризиса и избежать войны в центре Европы".

"Путь диалога остается важным, – добавил Драги, – но мы уже определяемся с контекстом мер Европейского Союза и санкций против России".

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия и Европейская служба внешних действий представили предложение о санкциях странам-членам ЕС после решения президента России признать независимыми сепаратистские регионы "ЛНР" и "ДНР".

Великобритания ввела санкции против российских банков и олигархов.

Правительство Германии останавливает процесс согласования российского газопровода "Северный поток-2" из-за эскалации конфликта со стороны России.

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