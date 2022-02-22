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Німеччина зупиняє сертифікацію "Північного потоку-2"

Вівторок, 22 лютого 2022, 13:19

Уряд Німеччини зупиняє процес погодження російського газопроводу "Північний потік-2" через ескалацію конфлікту з боку Росії.

Про це заявив канцлер Олаф Шольц, пише "Європейська правда" із посиланням на Tagesspiegel.

Шольц обґрунтував цей крок тим, що Росія порушила "всі міжнародні угоди" і зробила "незрозумілий, невиправданий" крок, визнавши сепаратистські утворення "ДНР" і "ЛНР".

"Зупинка газопроводу є чітким сигналом Москві, що такі дії не залишаться без наслідків. Росія не має підтримки у світі. Без цієї сертифікації "Північний потік-2" не може бути введено в експлуатацію", - сказав Шольц.

Раніше глава МЗС Німеччини Анналена Бербок підтвердила, що у разі російського вторгнення в Україну газопровід "Північний потік-2" може потрапити під санкції Заходу.

Білий дім вже оприлюднив санкції проти ОРДЛО, але це інакші санкції, ніж ті, що передбачалися на випадок вторгнення РФ в Україну.

У відповідь на рішення Путіна визнати самопроголошені "республіки" планують оголосити санкції також Британія і Канада.

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Німеччина Північний потік-2 Російська криза

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