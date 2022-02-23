У санкційний список ЄС потрапили Шойгу, речниця Лаврова і пропагандисти - ЗМІ

У санкційний список Європейського Союзу потрапили високопоставлені російські чиновники, вищі військові керівники та співробітники пропагандистських кремлівських ЗМІ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише "Радіо Свобода" з посиланням на джерела в Єврокомісії.

Санкційний список мають оприлюднити 23 лютого. Поки що офіційно відомо, що ЄС затвердив санкції проти 351 депутата Держдуми РФ і 27 осіб і об'єднань.

За даними видання, до списку увійшов 351 депутат Держдуми – всі, хто ініціював процес визнання Росією "незалежності" ОРДЛО, а також 24 фізичних та 3 юридичних (банки "Росія", ВЕБ і Промсвязьбанк) особи.

У списку фізичних осіб, зокрема, міністр оборони РФ Сергій Шойгу, голова адміністрації президента РФ Антон Вайно, велика група військових, а також віцеспікер Держдуми Пьотр Толстой, речниця МЗС Росії Марія Захарова, керівник телеканалу RT Маргарита Сімоньян, телеведучий Владімір Соловйов.

Нагадаємо, 22 лютого президент США Джо Байден оголосив про перший із багатьох запланованих рівнів нових санкцій проти Росії після визнання нею "незалежності" ОРДЛО.

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