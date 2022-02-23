В санкционный список ЕС попали Шойгу, пресс-секретарь Лаврова и пропагандисты - СМИ

В санкционный список Европейского Союза попали высокопоставленные российские чиновники, высшие военные руководители и сотрудники кремлевских пропагандистских СМИ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на источники в Еврокомиссии.

Санкционный список должны быть обнародованы 23 февраля. Пока официально известно, что ЕС утвердил санкции против 351 депутата Госдумы РФ и 27 человек и объединений.

По данным издания, в список вошел 351 депутат Госдумы – все, кто инициировал процесс признания Россией "независимости" ОРДЛО, а также 24 физических и три юридических (банк "Россия", ВЭБ и Промсвязьбанк) лица.

В списке физических лиц, в частности, министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава администрации президента РФ Антон Вайно, большая группа военных, а также вице-спикер Госдумы Петр Толстой, представитель МИД России Мария Захарова, руководитель телеканала RT Маргарита Симоньян, телеведущий Владимир Соловьев.

Напомним, 22 февраля президент США Джо Байден объявил о первом из многих запланированных уровней новых санкций против России после признания ею "независимости" ОРДЛО.

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