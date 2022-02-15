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США офіційно запропонували Україні кредитні гарантії до $1 млрд

Вівторок, 15 лютого 2022, 07:58

Уряд США запропонував Україні гарантії суверенних кредитів в розмірі до $1 мільярда для підтримки програми економічних реформ і продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Про це йдеться у заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена, пише "Європейська правда".

"Ця пропозиція – у поєднанні з міцним партнерством між Україною, МВФ, іншими міжнародними фінансовими установами, G7 та іншими двосторонніми донорами – зміцнить здатність України забезпечити економічну стабільність, зростання та процвітання для свого народу в умовах дестабілізуючої поведінки Росії", - йдеться у заяві.

У Вашингтоні нагадали, що в період з 2014 по 2016 роки Сполучені Штати надали Україні три окремі гарантії суверенних кредитів на $1 мільярд.

"Ці кредитні гарантії відіграли важливу роль у допомозі Україні успішно стабілізувати її економіку на тлі попередньої російської агресії та втілити сміливий порядок денний економічних реформ, підкріплений амбітною співпрацею з МВФ", - зазначили в Держдепі.

Нагадаємо, Франція надасть Україні 1,2 млрд євро програмного фінансування, яке може бути використане на конкретні проєкти розвитку.

Міністерство економіки та фінансів Франції надасть уряду України 200 млн євро кредиту, а також фінансові гарантії на 1 млрд євро. Під ці гарантії наша держава зможе отримати кредити у французьких банках на пільгових умовах.

Крім того, посли ЄС підтримали пропозицію Єврокомісії про надання Україні додаткової макрофінансової допомоги на суму 1,2 млрд євро.

Канада надасть Україні позику на 500 мільйонів канадських доларів ($393 млн) і летальну зброю та боєприпаси на суму 7,8 мільйона канадських доларів ($6,1 млн).

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