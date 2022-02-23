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Британия предложила Украине кредитные гарантии на $500 млн

Среда, 23 февраля 2022, 12:59

Великобритания готова гарантировать кредиты на сумму до 500 миллионов долларов для поддержки Украины и смягчения экономических последствий российской агрессии.

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Лиз Трасс, пишет "Европейская правда".

Британия готова предложить гарантии кредитования МБ для проектов, которые поддержат экономическую стабильность и жизненно важные реформы, такие как борьба с коррупцией. Эта поддержка поможет смягчить экономическое влияние на экономику Украины из-за агрессии России.

"Мы используем экономический опыт и силу Британии, чтобы поддержать народ Украины. Эти гарантии могут помочь влить жизненно важный капитал в Украину и помочь экономике пережить шторм российской агрессии", - заявила Трасс.

В декабре Великобритания также увеличила объем финансовой поддержки, доступной Украине от UK Export Finance (UKEF) – до 3,5 миллиарда фунтов стерлингов – и подписала новый договор, который поможет Украине повысить ее военно-морской потенциал.

Напомним, Европейский Союз предоставит срочную макрофинансовую помощь в размере 1,2 миллиарда евро в виде займов для поддержания стабильности в Украине.

Ранее правительство США предложило Украине гарантии суверенных кредитов в размере до $1 миллиарда для поддержки программы экономических реформ и продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.

Канада предоставит Украине ссуду на 500 миллионов канадских долларов ($393 млн) и летальное оружие и боеприпасы на сумму 7,8 миллиона канадских долларов ($6,1 млн).

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Великобритания

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