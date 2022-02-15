Канада надасть Україні летальну зброю і позику в $400 млн

Канада надасть Україні позику на 500 мільйонів канадських доларів ($393 млн) і летальну зброю та боєприпаси на суму 7,8 мільйона канадських доларів ($6,1 млн) на тлі зростання загрози російського вторгнення.

Про це заявив прем'єр-міністр Джастін Трюдо, пише "Європейська правда" із посиланням на CTV News.

"Ситуація швидко загострюється, і ми демонструємо нашу рішучість. Канадцям і всьому світу важливо знати, що Канада й надалі підтримуватиме Україну та її незалежність, територіальну цілісність і суверенітет, включаючи її право на захист", - сказав Трюдо.

Трюдо зазначив, ця обіцянка є доповненням до раніше оголошеної позики в 120 мільйонів доларів і нелетальної зброї, яку Канада вже надала Україні.

Прем'єр сказав, що летальна зброя та боєприпаси є відповіддю на конкретний запит України, яка вже отримала зброю від США, Великої Британії, Болгарії, Чехії, Нідерландів та Польщі.

Трюдо сказав, що метою підтримки є стримування подальшої російської агресії.

Нагадаємо, Канада перенесла посольство з Києва до Львова. Крім того, низка країни ЄС закликали громадян невідкладно залишити Україні на тлі повідомлень про зростання загрози російського нападу.

Водночас українські військові експерти вважають украй малоймовірною військову атаку РФ на Київ.

Раніше стало відомо, що Франція надасть Україні 1,2 млрд євро програмного фінансування, яке може бути використане на конкретні проєкти розвитку.

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