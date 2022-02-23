Міноборони Британії: ми вже надирали зад Росії в Кримській війні і можемо знову

Міністр оборони Бен Воллес заявив, що Велика Британія вже "надирала зад" російському війську під час Кримської війни у 1853 році, і запевнив, що може зробити це знову.

Висловлювання міністра, як пише "Європейська правда", цитує Mirror.

Коментарі Воллеса пролунали під час його спілкування з військовослужбовцями у будівлі кінної гвардії у Вестмінстері.

Воллес порівняв російського президента із царем Миколою I під час Кримської війни, кажучи, що у того теж "не було ні друзів, ні союзів".

Воллес, колишній офіцер Шотландської гвардії в 1990-их роках, сказав, що його полк вже "надирав зад" цареві в Криму, і "ми завжди можемо зробити це знову".

"Шотландські гвардійці надерли зад царю Миколі I 1853 року в Криму - ми завжди можемо зробити це знову", - сказав він.

Воллес зазначив, що у Британії є 1000 військових у готовності, здатних реагувати на кризу.

Міністр оборони Британії вважає, що Путін абсолютно збожеволів із ситуацією навколо України.

Його коментарі пролунали після того, як Борис Джонсон сказав депутатам у вівторок, що президент Росії "нелогічний та ірраціональний".

Воллес висловився про це після того, як Британія оголосила, що найближчим часом відправить в Україну новий пакет оборонної зброї. Також стало відомо про перевірку ліцензії на мовлення російського пропагандистського каналу RT.

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