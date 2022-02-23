Минобороны Британии: мы уже надирали зад России в Крымской войне и можем снова

Министр обороны Бен Уоллес заявил, что Великобритания уже "надирала зад" российской армии во время Крымской войны в 1853 году, и заверил, что может сделать это снова.

Слова министра, как пишет "Европейская правда", цитирует Mirror.

Комментарии Уоллеса прозвучали во время его общения с военнослужащими в здании конной гвардии в Вестминстере.

Уоллес сравнил российского президента с царем Николаем I во время Крымской войны, говоря, что у того тоже "не было ни друзей, ни союзов".

Уоллес, бывший офицер Шотландской гвардии в 1990-х годах, сказал, что его полк уже "надирал зад" царю в Крыму, и "мы всегда можем сделать это снова".

"Шотландские гвардейцы надрали зад царю Николаю I 1853 в Крыму - мы всегда можем сделать это снова", - сказал он.

Уоллес отметил, что у Британии есть 1000 военных в готовности, способных реагировать на кризис.

Министр обороны Британии считает, что Путин совершенно сошел с ума с ситуацией вокруг Украины.

Его комментарии прозвучали после того, как Борис Джонсон сказал депутатам во вторник, что президент России "нелогичен и иррационален".

Уоллес высказался об этом после того, как Британия объявила, что в ближайшее время отправит в Украину новый пакет оборонного вооружения. Также стало известно о проверке лицензии на вещание российского пропагандистского канала RT.