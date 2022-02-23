ЄС готовий запровадити експортний контроль у разі наступу РФ за межі ОРДЛО

Європейський Союз буде готовий запровадити другий пакет санкцій проти Росії, включаючи експортний контроль, якщо російські війська вийдуть за межі ОРДЛО.

Про це заявив Reuters віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс, повідомляє "Європейська правда".

"Росія вирішила піти на значну ескалацію цього конфлікту шляхом визнання незалежності "Донецької та Луганської республік" і уточнивши, що йдеться не про те, що фактично контролюється так званими республіками, а про всю територію Донбасу, тому ми зіткнулися з серйозною ескалацією", - сказав Домбровскіс.

"Якщо буде подальша агресія Росії та подальше вторгнення на територію України, ми готові активізувати нашу відповідь також у плані санкцій" - наголосив він.

На запитання, що таке посилення означатиме, Домбровскіс сказав: "Це стосуватиметься економічних санкцій у сфері торгівлі, наприклад експортного контролю. ЄС вже кілька тижнів працює над пакетом санкцій, тому є способи, як ми можемо діяти швидко та ще більше посилити санкції та зробити це в співпраці з США, Великою Британією та іншими країнами".

Він сказав, що конфлікт, санкції та потенційні російські контрсанкції матимуть економічні наслідки для ЄС, але серйозність того, що поставлено на карту, означає, що 27-членний блок повинен буде їх прийняти.

"Введення жорстких санкцій проти Росії матиме певний вплив на економіку ЄС, і ми повинні бути до цього готові", – сказав Домбровскіс.

"Але тут на карту поставлена безпека та територіальна цілісність України, і йдеться про ширшу архітектуру безпеки, тому ми повинні бути в змозі реагувати, а також нести певні економічні витрати, якщо це необхідно" - додав він.

Як повідомлялося, Рада ЄС 23 лютого затвердила пакет санкцій у відповідь на визнання Росією ОРДЛО та введення військ на Донбас.

22 лютого Джо Байден виступив з новою промовою щодо російської агресії проти України та оголосив нові санкції за визнання Росією "незалежності" окупованих ОРДЛО.

Під санкції потрапили ключові банки і діти кремлівської еліти.

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