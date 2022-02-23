ЕС готов ввести экспортный контроль в случае наступления РФ за пределы ОРДЛО

Европейский Союз будет введен второй пакет санкций против России, включая экспортный контроль, если российские войска выйдут за пределы ОРДЛО.

Об этом заявил Reuters вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, сообщает "Европейская правда".

"Россия решила пойти на значительную эскалацию этого конфликта путем признания независимости "Донецкой и Луганской республик" и уточнив, что речь идет не о том, что фактически контролируется так называемыми республиками, а о всей территории Донбасса, поэтому мы столкнулись с серьезной эскалацией", - сказал Домбровскис.

"Если будет дальнейшая агрессия России и дальнейшее вторжение на территорию Украины, мы готовы активизировать наш ответ также в плане санкций", - подчеркнул он.

На вопрос, что такое усиление будет означать, Домбровскис сказал: "Это касается экономических санкций в сфере торговли, например экспортного контроля. ЕС уже несколько недель работает над пакетом санкций, поэтому есть способы, как мы можем действовать быстро и усилить санкции и сделать это в сотрудничестве с США, Великобританией и другими странами".

Он сказал, что конфликт, санкции и потенциальные российские контрсанкции будут иметь экономические последствия для ЕС, но серьезность поставленного на карту означает, что 27-членный блок должен будет их принять.

"Введение жестких санкций против России окажет определенное влияние на экономику ЕС, и мы должны быть к этому готовы", – сказал Домбровскис.

"Но здесь на карту поставлена ​​безопасность и территориальная целостность Украины, и речь идет о более широкой архитектуре безопасности, поэтому мы должны быть в состоянии реагировать, а также нести определенные экономические затраты, если это необходимо", - добавил он.

Как сообщалось, Совет ЕС 23 февраля утвердил пакет санкций в ответ на признание Россией ОРДЛО и ввод войск на Донбасс.

22 февраля Джо Байден выступил с новой речью по поводу российской агрессии против Украины и объявил новые санкции за признание Россией "независимости" оккупированных ОРДЛО.

Под санкции подпали ключевые банки и дети кремлевской элиты.