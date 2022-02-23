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Швейцарія не дозволить обходити санкції, але сама обмеження поки не вводить

Середа, 23 лютого 2022, 22:21

Швейцарія засудили визнання Росією ОРДЛО і пообіцяла, що  не буде використана як платформа для обходу санкцій Заходу, але про власні санкції не оголосила. 

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у заяві на сайті швейцарського уряду.

Уряд Швейцарії зібрався сьогодні і засудив визнання Росією ОРДЛО як порушення міжнародного права.

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"Швейцарія не визнає незалежність цих територій, які залишаються частиною території України", - сказано у заяві.

Водночас, уряд Швейцарії не став оголошувати про власні санкції, але пообіцяв переконатися, що Швейцарія не може бути використана як платформа для обходу санкцій.

Так само Швейцарія відреагувала на анексію Криму в 2014 році. Вона вирішила не вводити аналогічні з ЄС санкції проти Росії, але пообіцяла вжити всіх необхідних заходів для забезпечення того, щоб Швейцарія не використовувалася неправомірно для обходу санкцій, йдеться у заяві.

"Після визнання Росією непідконтрольних уряду територій як незалежних держав кілька західних держав запровадили додаткові санкції. Федеральна рада хоче гарантувати, що Швейцарія не використовуватиметься як платформа для обходу санкцій, введених ЄС", - сказано у заяві.

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Відзначається, що уряд Швейцарії вивчить санкції, а "потім ухвалить рішення".

У заяві додається, що Швейцарія може вжити примусових заходів для забезпечення дотримання санкцій, прийнятих Організацією Об'єднаних Націй, ОБСЄ або основними торговими партнерами Швейцарії, з метою забезпечення міжнародного права, зокрема дотримання прав людини. Підставою цього є закон про ембарго.

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Російська криза Швейцарія санкції

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