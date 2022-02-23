Байден доручив ввести санкції проти оператора "Північного потоку-2"

Президент США Джо Байден доручив своїй адміністрації ввести санкції проти оператора "Північного потоку-2" компанії Nord Stream 2 AG та її посадових осіб.

Про це йдеться у заяві американського президента на сайті Білого дому, повідомляє "Європейська правда".

"З того часу, як Росія почала розміщувати війська на кордоні з Україною, Сполучені Штати тісно співпрацювали з нашими союзниками та партнерами, щоб дати рішучу, єдину відповідь.

Як я сказав на зустрічі з канцлером Шольцом раніше цього місяця, Німеччина була лідером у цих зусиллях і ми тісно координували наші зусилля щодо зупинки газопроводу "Північний потік-2", якщо Росія продовжить вторгнення в Україну", - заявив Джо Байден.

Він нагадав, що вчора, після подальших тісних консультацій між урядами обох країн, Німеччина оголосила, що припиняє сертифікацію трубопроводу.

"Сьогодні я доручив своїй адміністрації запровадити санкції щодо Nord Stream 2 AG та її посадових осіб. Ці кроки є ще однією частиною нашого початкового траншу санкцій у відповідь на дії Росії в Україні. Як я ясно дав зрозуміти, ми без вагань здійснимо подальші кроки, якщо Росія продовжить ескалацію", - додав Джо Байден.

Він додав, що своїми діями президент Путін дав світу надзвичайний стимул відмовитися від російського газу та перейти до інших видів енергії.

Байден подякував канцлеру Шольцу за тісне співробітництво та незмінну прихильність до притягнення Росії до відповідальності за її дії.

Нагадаємо, 22 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про зупинку сертифікації російського газопроводу "Північний потік-2" через ескалацію конфлікту з боку Росії.

Президент США Джо Байден заявив, що США працювали з Німеччиною, щоб забезпечити, щоб газопровід "Північний потік-2" "не буде рухатися вперед".

Міністр економіки та віцеканцлер Роберт Габек заявив, що у Німеччини достатньо газу і, якщо буде потрібно, країна може повністю обійтися без російського блакитного палива.

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