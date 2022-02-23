Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Швейцария не позволит обходить санкции, но сама ограничения пока не вводит

Среда, 23 февраля 2022, 22:21

Швейцария осудила признание Россией ОРДЛО и пообещала, что не будет использована в качестве платформы для обхода санкций Запада, но о собственных санкциях не объявила.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в заявлении на сайте швейцарского правительства.

Правительство Швейцарии собралось сегодня и осудило признание Россией ОРДЛО как нарушение международного права.

Байден поручил ввести санкции против оператора "Северного потока-2"

"Швейцария не признает независимость этих территорий, которые остаются частью территории Украины", - говорится в заявлении.

В то же время правительство Швейцарии не стало объявлять о собственных санкциях, но пообещало убедиться, что Швейцария не может быть использована как платформа для обхода санкций.

Так же Швейцария отреагировала на аннексию Крыма в 2014 году. Она решила не вводить аналогичные с ЕС санкции против России, но пообещала принять все необходимые меры для обеспечения того, чтобы Швейцария не использовалась неправомерно для обхода санкций, говорится в заявлении.

"После признания Россией неподконтрольных правительству территорий как независимых государств несколько западных государств ввели дополнительные санкции. Федеральный совет хочет гарантировать, что Швейцария не будет использоваться как платформа для обхода санкций, введенных ЕС", - говорится в заявлении.

Настало время для следующей волны санкций против России – Кулеба

Отмечается, что правительство Швейцарии изучит санкции, а "потом примет решение".

В заявлении добавляется, что Швейцария может принять принудительные меры для обеспечения соблюдения санкций, принятых Организацией Объединенных Наций, ОБСЕ или основными торговыми партнерами Швейцарии с целью обеспечения международного права, в частности, соблюдения прав человека. Основанием для этого является закон об эмбарго.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Российский кризис Швейцария санкции

Статьи

Война без посольства: что означает и на что повлияет расторжение дипотношений Украины и РФ

В мире есть немало примеров разрыва дипломатических отношений, в том числе в результате войны, в том числе с Россией. Разберемся, что это означает...
23 февраля 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

На пороге новой системы безопасности. Что может измениться в мире после наступления Путина

Результатом нынешнего кризиса может стать реорганизация евроатлантической системы безопасности, которая, однако, не должна привести к восстановлению влияния России в Восточной Европе (укр.)
23 февраля 2022 — Татьяна Сидорук, для Европейской правды

Минск-3, мягкие санкции и другие последствия "независимости" оккупированного Донбасса

Какие последствия будет иметь признание РФ "независимости" оккупированных ею территорий на Востоке Украины? Снижение рисков нападения на Киев или наоборот?
22 февраля 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда