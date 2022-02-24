"Це день ганьби для РФ": глава МЗС Німеччини про нову агресію Росії

Глава МЗС Анналена Бербок слідом за канцлером засудила початок Росією широкомасштабної війни проти України та скликала кризову команду уряду.

Про це йдеться у повідомленні МЗС Німеччини, пише "Європейська правда".

"Напавши на Україну, Росія порушує елементарні правила міжнародного порядку. Світова спільнота не забуде цей день ганьби для Росії. Ми відреагуємо разом з партнерами. Ми повністю солідарні з Україною", - заявила Анналена Бербок.

Засідання кризової команди уряду збирають у Міністерстві закордонних справ о 8:30 за місцевим часом.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав початок Росією масштабної війни "чорним днем для Європи".

Як відомо, ЄС планує накласти на Росію нові санкції через новий відкритий напад РФ із ракетною атакою по містах, що розпочався у четвер вранці.

Детальніше про реакцію Заходу на російську агресію читайте у лайв-трансляції "Війна з Росією: все про відповідь Європи, США та світу".

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